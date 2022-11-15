Глава государства поздравил земледельцев

АШХАБАД, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к труженикам полей страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Праздника урожая.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Мужественные земледельцы!



От всего сердца поздравляю вас с Праздником урожая, широко отмечаемым ежегодно во второе воскресенье ноября в нашей суверенной нейтральной Отчизне, уверенно, со стремительностью скакуна следующей к новым высотам прогресса в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства! Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего развития страны!



Глубокий смысл заключен в том, что Праздник урожая в нашей родной Отчизне отмечается с широким размахом на государственном уровне, поскольку он является ярким олицетворением гордости за результаты упорного труда нашего мужественного народа, за щедрые урожаи, выращенные на благодатной туркменской ниве. Это торжество – символ трудолюбия и любви к родной земле, высокого почитания, проявляемого на государственном уровне, к добросовестному труду наших дайхан.



В результате вашей добросовестной и неутомимой деятельности на туркменской земле выращиваются высокие урожаи сельскохозяйственных культур, обеспечивается продовольственная безопасность страны. В нынешнюю прекрасную эпоху, ознаменованную грандиозными достижениями во всех сферах, особо значим Праздник урожая, всенародно и воодушевленно отмечаемый в честь плодородия туркменской земли, дарующей обильные урожаи благодаря вашему самоотверженному труду и высоким достижениям.



Сегодня в результате осуществ­ляемых в нашем государстве программных мер в родной Отчизне выращиваются богатые урожаи зерновых, хлопчатника, овощебахчевых и плодово-ягодных культур, которые приумножают изобилие сачаков каждого семейного очага.



Мужественные труженики села!



В целях дальнейшего проведения преобразований в сельскохозяйственной отрасли страны, систематического повышения урожайности сельхозкультур регулярно создаются специальные земельные фонды по предоставлению в долгосрочное пользование участков для частных производителей. Эти реформы создают условия для рационального использования земельных и водных ресурсов страны, внедрения в отрасль передового научного опыта и широкого привлечения частных производителей, увеличения объемов производимой на туркменской земле сельхозпродукции, разно­образных товаров для внутреннего и внешнего рынка, обеспечивая в стране продовольственное изобилие.



Мы обеспечиваем все возможнос­ти для эффективной работы аграриев, выращивания ими щедрых урожаев и приумножения благосостояния за счет добросовестного труда. Наглядным свидетельством тому являются систематические закупки высокопроизводительной современной сельскохозяйственной техники и оборудования – главной опоры дайхан в выращивании сельскохозяйственных культур в соответствии с агротехническими нормами, быстром и без потерь сборе урожая, обеспечение земледельцев минеральными удобрениями по льготным ценам, высококачественными семенами, химическими средствами для защиты культур от вредителей, а также своевременное проведение расчетов с производителями за сданную продукцию.



На всестороннюю заботу государства труженики села отвечают воодушевленным и самоотверженным трудом, возделывая на благодатной туркменской земле богатые урожаи, внося достойный вклад в развитие сельского хозяйства страны.



Предоставление экономических льгот для производителей сельхозпродукции и достойная оценка их работы – наглядное свидетельство высокого почитания труда дайхан. Государство и впредь будет создавать все условия для мастеров богатых урожаев, чтобы они могли обеспечивать свой достаток благодаря добросовестному труду, пожинали его благодатные результаты, жили счастливой и благополучной жизнью.



Мужественные мастера урожаев!



Дорогие соотечественники!



Еще раз искренне поздравляю вас с Праздником урожая, прославляющем плодородие щедрой туркменской земли в году «Эпоха народа с Аркадагом»! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в самоотверженном труде во имя дальнейшего процветания родной Отчизны, продолжения земледельческих традиций, унаследованных от предков!



Пусть приумножается плодородие благодатной туркменской земли в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"