Глава Халк Маслахаты посетил Марыйский велаят

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 ноября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухаммедов посетил с рабочим визитом Марыйский велаят страны.

Поездка, приуроченная к приближающемуся Празднику урожая, была предпринята с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона, текущим положением дел на сельскохозяйственных полях велаята, где продолжается сбор урожая хлопчатника.

ИП "ТУРКМЕНинформ"