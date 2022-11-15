Выражены соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В них были выражены соболезнования по случаю гибели множеств людей в результате взрыва в Стамбуле, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего ­выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"