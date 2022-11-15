В Ашхабад прибыл новый посол Уганды

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября ведомство иностранных дел Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда (с резиденцией в Тегеране, Иран) Мухаммад Тезикуба Кисамбира, прибывший в Ашхабад для вступления в должность.

В ходе проведенных переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД и международных организаций и структур.

Дипломатические отношения Туркменистана и Уганды основаны на совместном коммюнике, подписанном 5 августа 1999 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"