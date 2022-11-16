Ашхабад посетила делегация РФ

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации замес­тителем председателя правительства Российской Федерации, сопредседателем межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Алексеем Оверчуком.

В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки и техники, ТЭК, промышленности, транспорта и логистики, инвестиций, образования, культуры, а также здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"