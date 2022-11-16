Стартовал Фестиваль дружбы туркменского и узбекского народов

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 ноября в Дашогузском велаяте открылся Фестиваль дружбы туркменского и узбекского народов, проводимый в целях укрепления связей между народами двух стран.

Гостей и участников фестиваля приветствовали Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В обращении главы Туркменистана говорилось:

"Уважаемые участники фестиваля дружбы!



Дорогие гости!



От всего сердца поздравляю вас с открытием Фестиваля дружбы туркменского и узбекского народов, проводимого в Дашогузском велаяте нашей страны! Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!



В настоящее время Туркменистан последовательно развивает взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира. Ведется масштабная работа во имя дальнейшего укрепления мира, дружбы и братства во всем мире.



Пути дружбы и добрососедства туркменского и узбекского народов связаны с давних времен до настоящих дней. Схожесть культур и языков братских народов двух соседних стран, традиций и обрядов сближает их еще больше. Систематическое развитие всестороннего партнерства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан имеет важное значение в упрочении дружественных отношений наших народов.



Строительство в городе Ашхабад парка «Ташкент» и парка «Ашхабад» в городе Ташкент, расширение диалога столиц Туркменистана и Республики Узбекистан как городов-побратимов, а также недавняя закладка на территории Дашогузского велаята Туркмено-узбекской приграничной торговой зоны – Торгового центра – являются впечатляющими созидательными шагами в интересах двух братских

народов.



Уважаемые участники фестиваля!



Дорогие друзья!



Успехи, достигнутые в сферах культуры, искусства и литературы туркменского и узбекского народов, служат дальнейшему укреплению фундамента дружественных связей наших стран. Как известно, состоявшийся в 2010 году в Даш­огузском велаяте творческий форум – Фестиваль дружбы двух братских народов – золотыми буквами вписан в историческую летопись наших

отношений.



Проведение в нынешнем году в Даш­огузском велаяте Фестиваля дружбы туркменского и узбекского народов имеет огромное значение. На территории велаята расположено множество историко-культурных памятников, древних крепостей, занимающих важное место в славной истории туркмен.



Древние сооружения в комплексе историко-культурных памятников Куняургенча, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, литературное наследие Наджмеддина Кубры, Ашык Айдын пира, Махмыта Замахшары, Махмыта Пальвана, Нурмухаммета Андалиба особо значимы для нашего народа. Включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО дестанное искусство ­«Героглы» прочно вошло в репертуар бахши Дашогузского велаята.



Наши творческие работники регулярно принимают участие в международных мероприятиях, проводимых в настоящее время в Туркменистане и Республике Узбекистан. Связи в сфере культуры, в мире творчества сближают наши народы, соединяют сердца. Служить этим благородным целям, вывести дружественные отношения на новые ступени – наш священный долг.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Пронизанные мудростью и философией произведения великих мыслителей и философов Востока Махтумкули Фраги и Алишера Навои, став великой школой гуманизма и дружбы, заняли достойное место в сокровищнице мировой литературы. Возведение памятников этих поэтов-мыслителей в Ашхабаде и Ташкенте, исполнение туркменскими и узбекскими мастерами искусств песен, созданных на их стихи, – это незыблемые основы наших дружественных связей.



Уверен, что торжества, организованные в рамках Фестиваля дружбы туркменского и узбекского народов, проводимого в Дашогузском велаяте, еще больше укрепят культурный диалог между нашими народами, станут прекрасным событием в летописи дружественных отношений.



Дорогие друзья!



Уважаемые участники фестиваля!



Еще раз сердечно поздравляю вас по случаю открытия Фестиваля дружбы туркменского и узбекского народов! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!".

В приветствии главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые участники фестиваля!



Дорогие друзья!



Выражаю глубокую признательность Президенту Туркменистана Сердару­ ­Гурбангулыевичу Бердымухамедову, а также всем организаторам нынешнего фестиваля дружбы за его проведение на высоком уровне в уникальном городе Дашогуз.



Несомненно, историко-культурные связи узбекского и туркменского народов служат прочным фундаментом многовековых уз дружбы и братства. Этот важный форум, направленный на дальнейшее укрепление по-настоящему родственных и добрососедских отношений, вновь ярко демонстрирует органичность и общность благородных целей и чаяний наших

народов.



В последние годы проведена огромная работа по развитию сотрудничества наших стран во всех приоритетных сферах.



В этой связи хочу особо отметить, что состоявшийся в июле этого года исторический визит в город Ташкент Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова придал новый импульс и динамику дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства.



Вместе с тем подчеркну неоценимый вклад в развитие наших многоплановых отношений в духе высокого доверия и взаимной поддержки Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, Его Превосходительства Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова.



Дорогие участники форума!



С каждым годом все более активизируются культурно-гуманитарные связи между нашими братскими народами, организуются различные концерты, фестивали, выставки, проводятся Дни культуры и кино, в нашей стране действуют туркменские национальные культурные центры.



Недавно Союзом писателей и Академией наук Узбекистана было издано 100-томное собрание сочинений «Жемчужины тюркской литературы». 10 томов собрания посвящены избранным произведениям туркменской литературы. Особенно примечательно, что в него вошли лучшие образцы творчества десятков выдающихся поэтов и писателей – классиков и современников, таких, как Азади, Андалиб, Махтумкули, Молланепес, Берды Кербабаев, Хыдыр Деряев, Атаджан Таган.



Одной из центральных улиц города Ташкент в 2018 году было присвоено имя великого сына туркменского народа, поэта и мыслителя, яркого представителя туркменской литературы – Махтумкули, создана живописная аллея, где установлен барельеф в честь поэта.



В местечке «Туркменлер» Ургенчского района Хорезмской области отреставрирован и сдан в эксплуатацию древ­ний мемориальный комплекс «Улли ховлы». Местом притя­же­ния для тысяч наших сооте­чественников и гостей столицы стал построенный в центре Ташкента парк «Ашхабад».



Проживающим в Туркменистане представителям узбекской диаспоры также уделяется особое внимание. Недавно возведенный в городе Ашхабад величественный парк «Ташкент» стал символом вечной дружбы узбекского и туркменского народов.



Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем проводить такие праздники культуры, еще более сближающие два наших братских дружественных народа.



Желаю всем участникам фестиваля крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в добрых начинаниях."

ИП "ТУРКМЕНинформ"