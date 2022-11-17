Сергей Лебедев, Станислав Зась, Чжан Мин

В Москве прошла 10-я неформальная встреча Председателя Исполкома СНГ и генсеков ОДКБ и ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября в Москве состоялась 10-я неформальная встреча высших административно-должностных лиц Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин обсудили взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями, а также вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве. Выступая, Сергей Лебедев отметил: «Со времени нашей предыдущей встречи прошло более двух лет. Этот период был весьма непростым как в региональном, так и в глобальном масштабе. Транснациональный характер вызовов, стоящих перед мировым сообществом, требует срочного поиска коллективных ответов. Поэтому, уважаемые коллеги, хотел бы выразить вам свою признательность за то, что мы нашли возможность обсудить проблематику дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, собщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



Как неоднократно подчеркивали главы наших государств, формат и деятельность представляемых нами организаций – и СНГ, и ОДКБ, и ШОС – сегодня важны как никогда, поскольку позволяют сообща рассматривать практически любые ключевые проблемы, характерные не только для государств-участников, но и для всего мира в целом. Современные вызовы и угрозы являются общими для наших организаций и это обстоятельство побуждает нас к поиску совместных решений как в укреплении стабильности и безопасности, так и в обеспечении устойчивого развития наших государств.



Мы видим, что так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской и глобальной безопасности, активно продвигает блок НАТО на Восток, создает новые военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наращивает свою военную инфраструктуру, при этом безответственно игнорирует конструктивные предложения о мерах взаимной безопасности. У нас не могут не вызывать обеспокоенности их провокационные действия в Афганистане, на Ближнем и Среднем Востоке, военно-политические игры вокруг Тайваня».



Председатель Исполнительного комитета СНГ подчеркнул: «Нашего общего особого внимания требуют намеренные попытки героизации нацизма, фальсификации итогов Второй мировой войны и истории в целом. В странах Содружества многое делается для сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Но нельзя оставлять без внимания и должного ответа активизировавшуюся в последнее время в ряде государств поистине варварскую политику уничтожения памятников воинам-победителям во Второй мировой войне».



«Содружество продолжает выполнять свои функции по укреплению всестороннего взаимодействия государств-участников в целях стабильного развития, обеспечения мира, добрососедства и прогресса.



Вместе с тем мир изменяется, и мы должны быть готовы к новым реалиям. При этом уверен, что только совместные консолидированные усилия СНГ, ОДКБ и ШОС способны повысить эффективность нашей работы на всех направлениях. Полагаю, что координация и сопряжение работы в рамках 3-х наших организаций должны стать надежным инструментом для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению безопасности и росту благополучия народов», - сказал Сергей Лебедев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"