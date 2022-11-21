Ашхабад посетила парламентская делегация Турции

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября Туркменистан посетила с визитом делегация Великого Национального Собрания Турции во главе с ее спикером Мустафой Шентопом.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, посетила Медж­лис Милли Генгеша Туркменистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по линии парламента, в сферах политики, экономики и торговли, науки, образования и культуры.

Также в рамках визита был подписан «Меморандум о взаи­мопонимании по сотрудничеству Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Великим Национальным Собранием Турции», а Мустафе Шентопу за вклад в обогащение содержания межгосударственного сотрудничества был вручен орден «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» (За большую любовь к независимому Туркменистану).

В заверешение визита делегация посетила Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где состоялось выступление Группы национальных конных игр «Galkynyş».

ИП "ТУРКМЕНинформ"