Делегация МИД Туркменистана посетила Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17-18 ноября делегация ведомства иностранных дел Туркменистана во главе с заместителем министра Вепой Хаджиевым посетила Узбекистан.

Целью поездки явилось участие в прошедших в Самарканде мероприятиях в формате "Центральная Азия - Европейский союз", которые были посвящены обсуждению вопросов развития сотрудничества стран Центрально-азиатского региона и ЕС в сферах обеспечения безопасности, управления границами, борьбы с терроризмом, экстремизмом, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, экономики и торговли, инвестиций, экологии и охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.

В частности, состоялись 18-я встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского Союза, а также Конференция по взаимосвязанности между Центральной Азией и Европейским Союзом: Глобальные ворота для устойчивого развития (Global Gateway).

ИП "ТУРКМЕНинформ"