В Абу-Даби проведены туркмено-эмиратские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

По прибытии в Абу-Даби глава Туркменистана проследовал в резиденцию Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда Бин Зайед Аль Нахайяна. В ходе встречи на высшем уровне, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран были обсуждены вопросы развития диалога двух стран в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, ТЭК и энергетики, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, науки, образования, культуры, спорта.

По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов, в том числе:

Совместное заявление Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов,

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел и международных отношений Объединенных Арабских Эмиратов на 2023–2024 годы;

Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах между Правительством Туркменистана и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством изменения климата и охраны окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности;

Меморандум о взаи­мопонимании между Службой кибербезопасности при агентстве «Türkmenaragatnaşyk» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Советом по кибербезопаснос­ти Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в области кибербезопасности;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатической академией имени Анвара Гаргаша;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере образования;

Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана и Подразделением финансовой разведки Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

Меморандум о взаимопонимании между Минис­терством финансов и экономики Туркменистана и Минис­терством финансов Объединенных Арабских Эмиратов по фискальным и техническим вопросам;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби.

В тот же день Президент Туркменистана провел встречи с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ, правителем Эмирата Дубай Шейхом Мохаммедом Бин Рашид Аль Мактумом и с заместителем премьер-министра ОАЭ, министром по управлению делами Президента Шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном.

ИП "ТУРКМЕНинформ"