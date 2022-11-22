Поздравления главе Казахстана

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

В послании содержались поздравления по случаю победы главы РК на прошедших в минувшее воскресенье выборах на пост главы государства, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Республики Казахстан – мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"