Обсуждены вопросы развития делового сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в рамках заключительного дня официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Абу-Даби был проведен бизнес-форум «Туркменистан–ОАЭ».

В церемонии открытия форума приняли участие глава Туркменистана, государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани Бин Ахмед Аль Зейуди и Председатель Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Абдулла Аль Мазруи. Также были освещены возможности инвестиционного климата Туркменистана.

Затем в ходе форума представители официальных и деловых кругов обеих стран рассмотрели практические аспекты развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта и связи, промышленности, ТЭК и энергетики, банков и финансов, инфраструктуры, строительства, производства продуктов питания и других, подписали пакет двусторонних документов.

В частности, были подписаны:

Соглашение о конфиденциальности между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Abu Dhabi Port Group»;

Соглашение между Государственной электроэнергетической корпорацией «Türkmenenergo» Министерства энергетики Туркменистана и компанией «Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar» о взаимодействии по развитию в Туркменистане проектов по возобновляемым источникам энергии общей установленной мощностью 100 MWt;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Первым банком Абу-Даби.

Также Сердар Бердымухамедов посетил Мемориальный комплекс «Вахат Аль Карама» в честь национальных героев ОАЭ и мечеть «Шейх Зайед», где расположена могила основателя и первого Президента ОАЭ Шейха Зайеда, после чего отбыл в свою страну.

ИП "ТУРКМЕНинформ"