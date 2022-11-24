Туркменистанцы знакомятся с культурой Таджикистана

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября во Дворце мукамов Государственного культурного цент­ра Туркменистана была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Таджикистана в Туркменистане, которые были организованы ведомствами культуры обеих стран.

Программа культурной акции будет включать концерты мастеров искусств Таджикистана, показы работ таджикских режиссеров, выставки современных художников, мастеров народных промыслов.

Торжественная церемония зак­рытия Дней культуры Таджикис­тана состоится 25 ноября в Мары.

ИП "ТУРКМЕНинформ"