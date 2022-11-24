Туркменистанцы знакомятся с культурой Таджикистана

Туркменистанцы знакомятся с культурой Таджикистана24.11.2022 11:17
АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Таджикистана в Туркменистане, которые были организованы ведомствами культуры обеих стран.
Программа культурной акции будет включать концерты мастеров искусств Таджикистана, показы работ таджикских режиссеров, выставки современных художников, мастеров народных промыслов.
Торжественная церемония закрытия Дней культуры Таджикистана состоится 25 ноября в Мары.
ИП "ТУРКМЕНинформ"