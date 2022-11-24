Туркменистан и ЕС развивают сотрудничество в сфере зеленой энергетики

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 ноября в Ашхабаде завершила двухдневную работу совместная конференция Европейского Союза и Туркменистана на тему "Зеленая энергетика и стратегии ЕС по использованию водорода и сокращению выбросов метана", проведенная в сотрудничестве с посольством ЕС в Ашхабаде.

Главными темами форума стали борьба с изменением климата, зеленая энергетика, водородная энергетика и сокращение выбросов метана, возобновляемые источники энергии, современные экологически безопасные ресурсосберегающие технологии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"