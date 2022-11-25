Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Южной Кореи

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Республики Корея Пак Джином.

Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"