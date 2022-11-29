Внесены изменения в административно-территориальное деление велаятов страны

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября в ходе заседания правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд документов о внесении изменений в административно-территориальное деление велаятов.

В соответствии с документами, в Ахалском велаяте упраздняется хякимлик города Теджен, в Балканском велаяте переименован хякимлик этрапа Сердар в хякимлик этрапа Кизыл-Арват, упразднены хякимлики городов Сердар, Гумдаг и Хазар, а также хякимлик этрапа Кенар города Туркменбаши.

В Дашогузском велаяте будет переименован хякимлик этрапа имени С.А.Ниязова в хякимлик этрапа Шават, упраздняются хякимлики этрапов Губадаг, имени Гурбансолтан эдже и Куняургенчский городской хякимлик.

В Лебапском велаяте глава государства распорядился упразднить хякимлики Фарапского этрапа и этрапа Довлетли, а в Марыйском велаяте упразднить Серхетабатский и Огузханский этрапские хякимлики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"