Выражены соболезнования руководству Беларуси

Выражены соболезнования руководству Беларуси27.11.2022 12:08
АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Ведомство внешней политики Туркменистана выразило глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея, ушедшего накануне из жизни в возрасте 64 лет.
"Владимир Владимирович внес значительный вклад в дело развития дипломатической службы Беларуси, последовательно, твердо и принципиально проводил в жизнь внешнюю политику своей страны, отстаивал ее позицию и интересы на международной политической арене.
Особо следует отметить его усилия в деле укрепления и развития традиционно дружественных двусторонних туркмено-белорусских отношений.
Владимир Владимирович Макей навсегда останется в нашей памяти как высокопрофессиональный дипломат, скромный и порядочный человек, искренний и преданный друг", - говорится в тексте послания.
ИП "ТУРКМЕНинформ"