Выражены соболезнования руководству Беларуси

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Ведомство внешней политики Туркменистана выразило глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея, ушедшего накануне из жизни в возрасте 64 лет.

"Владимир Владимирович внес значительный вклад в дело развития дипломатической службы Беларуси, последовательно, твердо и принципиально проводил в жизнь внешнюю политику своей страны, отстаивал ее позицию и интересы на международной политической арене.

Особо следует отметить его усилия в деле укрепления и развития традиционно дружественных двусторонних туркмено-белорусских отношений.

Владимир Владимирович Макей навсегда останется в нашей памяти как высокопрофессиональный дипломат, скромный и порядочный человек, искренний и преданный друг", - говорится в тексте послания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"