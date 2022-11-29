Правительственная делегация Туркменистана посетила Францию

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября делегация Туркменистана во главе с вице-премьером по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедовой завершила четырехдневный визит во Францию.

Программа пребывания в Париже включала участие в международной конференции под названием «Улуг-Депе – крупный центр для изучения протоистории Центральной Азии» в Музее Лувра, встречи с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Рамиресом, директором Национального музея азиатских искусств Франции «Guimet» Янник Линц и руководством Музея Лувр.

ИП "ТУРКМЕНинформ"