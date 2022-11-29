Глава Халк Маслахаты отбыл в Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с официальным визитом в Республику Корея.

Целью визита является проведение встреч и переговоров с руководством Южной Кореи и другими официальными лицами по вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

В частности, глава верхней палаты национального парламента проведен встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и спикером Национальной Ассамблеи Ким Чжин Пхё.

ИП "ТУРКМЕНинформ"