Ашхабад посетил руководитель ТЮРКСОЙ

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены приоритетные аспекты развития двустороннего сотрудничества в сферах культуры и искусства, стимулирования научных исследований в данной области, а также вопросы проведения мероприятий в рамках объявленного на 2024 год «Года великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги» и присвоения туркменскому городу Анау статуса культурной столицы тюркского мира на этот же год.

Султан Раев, представитель Кыргызстана, был назначен на должность главы ТЮРКСОЙ 31 марта текущего года. До этого организацию возглавлял представитель Казахстана Дюсен Касеинов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"