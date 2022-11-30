В Ашхабаде провели туркмено-австрийский деловой форум

АШХАБАД, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября в Ашхабаде был проведен туркмено-австрийский бизнес-форум, организованный Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федеральной экономической палатой Австрийской Республики с целью проведения переговоров между представителями правительственных и деловых кругов обеих стран по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества.

Приоритетными направлениями взаимодействия двух стран в ходе форума были названы промышленность, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и коммуникации, машиностроение, образование, цифровые технологии.

Также австрийская делегация примет участие в предстоящем сегодня в столице Туркменистана 11-м заседании совместной туркмено-австрийской комиссии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"