Председатель Халк Маслахаты завершил визит в Южную Корею

Председатель Халк Маслахаты завершил визит в Южную Корею30.11.2022 12:40
НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября пребывающий с официальным визитом в Республике Корея Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Сеуле переговоры с Президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
В тот же день глава верхней палаты национального парламента Туркменистана провел встречи с президентом Корейской международной торговой ассоциации (KITA) Кристофером Ку, руководителями компаний «Daewoo Engineering & Construction» Джунг Вон-джу, «Hyundai Engineering» Хонг Хён Сунгом, «LX International Corp.» Юн Чун Соном, другими представителями бизнес-кругов Республики Корея (в том числе, главами компаний «Hyundai Corporation», «Hyundai Motor», экспортно-импортный банк Кореи «KEXIM», «Omnisystem Co Ltd», Научно-исследовательский институт морского оборудования Кореи (KOMERI), «MESCO», Национальный институт развития корейской медицины, клиника «Chilgok» при Национальном университете Кенгбук, Центр конвергентной технологии «KITECH», «KD Navien»).
В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития туркмено-корейского партнерства в сферах промышленности, технологий, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, инфраструктуры и строительства, здравоохранения, сельского хозяйства и АПК, туризма, банков и финансов и других.
По итогам встречи были подписаны:
- Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Корейской международной торговой ассоциацией;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственной пограничной службой Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation»;
- Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation» о расширении торгово-экономического, научного и технического сотрудничества;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation»;
- Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и компанией «Hyundai Engineering» о составлении проекта, обеспечении оборудованием и строительстве в Балканском велаяте завода по производству аммиака и карбамида;
- Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о конфиденциальности между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction».
ИП "ТУРКМЕНинформ"