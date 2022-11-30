Председатель Халк Маслахаты завершил визит в Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября пребывающий с официальным визитом в Республике Корея Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Сеуле переговоры с Президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В тот же день глава верхней палаты национального парламента Туркменистана провел встречи с президентом Корейской международной торговой ассоциации (KITA) Кристофером Ку, руководителями компаний «Daewoo Engineering & Construction» Джунг Вон-джу, «Hyundai Engineering» Хонг Хён Сунгом, «LX International Corp.» Юн Чун Соном, другими представителями бизнес-кругов Республики Корея (в том числе, главами компаний «Hyundai Corporation», «Hyundai Motor», экспортно-импортный банк Кореи «KEXIM», «Omnisystem Co Ltd», Научно-исследовательский институт морского оборудования Кореи (KOMERI), «MESCO», Национальный институт развития корейской медицины, клиника «Chilgok» при Национальном университете Кенгбук, Центр конвергентной технологии «KITECH», «KD Navien»).

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития туркмено-корейского партнерства в сферах промышленности, технологий, инвестиций, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, инфраструктуры и строительства, здравоохранения, сельского хозяйства и АПК, туризма, банков и финансов и других.

По итогам встречи были подписаны:

Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Корейской международной торговой ассоциацией;

Меморандум о взаимопонимании между Государственной пограничной службой Туркменистана и компа­нией «Hyundai Corporation»;

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation» о расширении торгово-экономического, научного и технического сотрудничества;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и компанией «Hyundai Corporation»;

Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и компанией «Hyundai Engineering» о составлении проекта, обеспечении оборудованием и строительстве в Балканском велаяте завода по производству аммиака и карбамида;

Меморандум о взаи­мопонимании и Соглашение о конфиденциальности между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction».

ИП "ТУРКМЕНинформ"