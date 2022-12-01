В Ашхабад прибыл новый посол Австрии

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Томас Шуллер-Готцбург, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, посетил ведомство внешней политики Туркменистана и был принят председателем Меджлиса ­Милли ­Генгеша Туркменистана Гульшат Мам­медовой.

В ходе проведенных встреч посол вручил свои верительные грамоты, был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение вопросов развития туркмено-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

До Томаса Шуллер-Готцбурга послом Австрии в Туркменистане (с резиденцией в Нурсултане, Казахстан) являлся Герхард Сайллер, который работал в Туркменистане с ноября 2016 года.

Также в этот день в Ашхабаде было проведено 11-е заседание совместной туркмено-австрийской комиссии с участием представителей официальных и деловых кругов обеих стран, которое было посвящено обсуждению практических аспектов развития сотрудничества Туркменистана и Австрии в сферах энергетики, транспорта и логистики, строительства и инфраструктуры, здравоохранения, переработки сельскохозяйственной продукции, машиностроения, экологии и охраны окружающей среды, информационных технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"