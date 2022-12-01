Глава Туркменистана провел встречу с министром энергетики ИРИ

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с находящимся с рабочим визитом в Ашхабаде министром энергетики Исламской Республики Иран Али Акбаром Мехрабианом.

В ходе переговоров глава государства и руководитель энергетического ведомства ИРИ обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах энергетики, экономики и торговли, транспорта и транзита.

ИП "ТУРКМЕНинформ"