МИД Туркменистана и Турции провели политконсультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября в Анкаре был проведен очередной раунд политических консультаций между ведомствами иностранных дел Туркменистана и Турции на уровне руководителей МИД. В данной связи Турцию посетила делегация МИД Туркменистана во главе с министром Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы развития межгосударственного сотрудничества по таким направлениям, как политика, экономика и торговля, энергетика, транспорт и связь, наука, образование и культура.

В рамках визита глава МИД Туркменистана также был принят Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"