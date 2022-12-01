В Туркменистане провели международный форум по музыкальному наследию народов мира

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября в Туркменистане завершили работу международный фестиваль и конференция «Национальное песенно-музыкальное искусство в наследии народов мира», которые были организованы Министерством культуры Туркменистана с целью изучения истоков музыкального искусства народов мира.

В форуме приняли участие деятели сферы культуры и искусств из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана (Российской Федерации), Турции и Узбекистана.

Программа форума, открывшегося 28 ноября, включала выступления и концерты музыкальных и танцевальных коллективов и исполнителей, представивших традиционное искусство своих стран, тематические выставки, научную конференцию, посвященную истории и современному состоянию традиционной песенной и вокально-инструментальной культуры разных стран, творческие встречи.

Завершился фестиваль вручением дипломов и заключительным концертом мастеров искусств Туркменистана во Дворце мукамов Государственного культурного центра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"