Соболезнования народу Китая

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В послании содержались соболезнования по случаю ухода из жизни видного государственного и политического деятеля – бывшего Председателя КНР Цзян Цзэминя. Также были переданы слова соболезнования и поддержки родным и близким усопшего.

Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Он являлся генеральным секретарем ЦК Компартии Китая (КПК) с 1989 по 2002 год и председателем КНР с 1993 по 2003 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"