Поздравления народу Объединенных Арабских Эмиратов

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мохаммеду Бин Зайед Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны Объединенных Арабских Эмиратов, правителю Эмирата Дубай Шейху Мохаммеду Бин Рашид Аль Мактуму.

В посланиях содержались поздравления народу ОАЭ по случаю празднования Дня провозглашения государства, пожелания мира, дальнейшего прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"