Туркменистан принял участие в 96-м заседании Экономического совета СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря в режиме видеоконференцсвязи под председательством Председателя Экономического совета СНГ, Заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан Серика Жумангарина, состоялось 96-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



В заседании приняли участие Член Экономического совета СНГ, Первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, Член Экономического совета СНГ, Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Член Экономического совета СНГ, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов, Член Экономического совета СНГ, Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Министр экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Джамашид Кучкаров, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, Заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук, Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах СНГ Размик Хумарян, Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.



Особое внимание в рамках заседания было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере промышленности. Членами Экономического совета одобрены проекты Концепции развития промышленной кооперации государств – участников СНГ и Комплекса мер по развитию промышленной кооперации государств – участников СНГ на период до 2030 года, рассмотрен отчет о деятельности Совета по промышленной политике государств – участников СНГ в 2018–2021 годах, который представил Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Эркин Рустамов.



Концепция и Комплекс мер направлены на создание условий и содействие развитию новых высокотехнологичных отраслей, ускоренной модернизации и технологического обновления промышленного производства в государствах – участниках СНГ, увеличения объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости, достижению международных стандартов по качеству продукции, созданию новых рабочих мест, и, в конечном итоге, повышению уровня благосостояния и качества жизни населения.



Вниманию членов Экономического совета представлены информация о выполнении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, а также информация о реализации Перечня совместных мер реагирования на возникающие проблемы. По результатам анализа этой информации отмечается, что наиболее активно работа ведется в транспортной отрасли и в агропромышленном комплексе. Многие страны представили предложения о целесообразности включения в Перечень дополнительных мероприятий по обеспечению стабильности экономической ситуации.



В ходе заседания рассмотрен проект Меморандума о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области противодействия мошенничеству (фроду) на сетях электросвязи.



Принятие Меморандума будет способствовать целенаправленным и согласованным действиям компетентных органов государств – участников СНГ и заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ по содействию недопущению формирования ключевых предпосылок возникновения мошенничества (фрода) на сетях электросвязи.



Кроме того, в рамках заседания рассмотрена информация о препятствиях во взаимной торговле государств – участников СНГ и рекомендациях по их устранению. Исполнительный комитет СНГ осуществляет мониторинг реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, в том числе касающихся соблюдения национального режима, применения таможенных пошлин, отмены количественных ограничений, применения мер по защите рынка во взаимной торговле. Соответствующая информация ежегодно представляется на рассмотрение Экономического совета.



Также утверждены Программа по развитию национальных ядерных инфраструктур государств – участников СНГ и План мероприятий по ее реализации.



Программа позволит определить шаги для совершенствования ядерной инфраструктуры или повышения эффективности существующих инструментов для гармоничного и безопасного развития инфраструктуры и отрасли в целом, включая совершенствование нормативно-правовой базы и институциональной основы, развитие кадрового потенциала, принятие мер по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.



Был представлен доклад о цифровой трансформации электроэнергетики государств – участников СНГ с учетом вопросов энергетической безопасности. Доклад содержит описание основных цифровых технологий, доступных и применяемых в настоящее время в электроэнергетике, включая их основные характеристики и бизнес-процессы.



Члены Экономического совета одобрили отчет о деятельности Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств – участников СНГ, в котором представлены основные направления и итоги работы Совета в 2018–2021 годах. Отмечено, что основными результатами деятельности Совета стали совершенствование практической деятельности органов страхового надзора государств – участников СНГ, активизация взаимодействия и взаимопомощи этих органов, обеспечение постоянного обмена опытом и информацией по вопросам развития регионального страхового рынка, методов и средств контроля его деятельности, сохранение и расширение многосторонних связей в рамках СНГ



Собравшиеся рассмотрели вопросы о сотрудничестве в экономической, финансовой и других сферах.



Следующее заседание Экономического совета планируется провести 17 марта 2023 года в Москве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"