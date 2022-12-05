Глава Туркменистана посетил Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил визит в Государство Катар.

Поездка была предпринята по приглашению эмира Катара Шейха Тамима бин Хамад Аль Тани с целью проведения переговоров на высшем уровне, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-катарского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и спорта.

Крмое того, глава Туркменистана стал почетным гостем на одном из матчей 1/8 финала проходящего в Дохе чемпионата мира по футболу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"