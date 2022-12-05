На месторождении Северный Готурдепе найдены новые пласты нефти

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". На месторождении Северный Готурдепе в Балканском велаяте Туркменистана в результате освоения поисковой скважины №19а экспедицией «Lebapnebitgazgözleg» были получены промышленные притоки нефти и прирост запасов.

Из разведочной скважины №7а, которую закончила бурением экспедиция «Balkannebitgazgözleg», также получены промышленные притоки нефти и прирост запасов из нижнекрасноцветной толщи плиоценовых отложений.

Обе скважины сданы в эксплуатацию.

Еще одна разведочная скважина – №242 экспедиции «Lebapnebitgazgözleg» - находится на завершающей стадии бурения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"