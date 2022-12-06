Ашхабад посетила делегация США

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация бизнес-кругов Соединенных Штатов Америки в составе исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта, генерального директора компании «Nicklaus Companies» Джона Риза, основателя и председателя компании «UGT Renewables» Горана Райсича и генерального директора компании «Climate Compass» Кевина Джеймса и ряда других.

5 декабря представители бизнес-кругов США были приняты Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым, а также в этот день состоялся туркмено-американский бизнес-форум.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инвестиций, строительства, «зеленой» энергетики, ТЭК, промышленности, сельского хозяйства и АПК, транспорта и коммуникаций, инновационных технологий, здравоохранения, экологии и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"