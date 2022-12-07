Глава МИД Туркменистана посетил Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 декабря представительная делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом.

Поездка была предпринята с целью проведения встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров главы МИД обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран по линии МИД и парламента, в сферах политики, экономики и торговли, энергетической безопасности, устойчивого транспорта, экологии, науки, образования, культуры.

По итогам переговоров была подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023-2024 годы.

Также в рамках пребывания главы МИД Туркменистана в Москве будет проведено 12-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Делегация Туркменистана отправилась в РФ после завершения визита в Азербайджан, где провела встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"