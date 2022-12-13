В Ашхабад прибыл новый посол Сьерра-Леоне

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря председатель Медж­лиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова по поручению главы государства провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сьерра-Леоне (с резиденцией в Тегеране, Иран) Али Бадаром Камаром.

В ходе встречи новый глава дипмиссии Сьерра-Леоне вручил свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта, туризма, а также посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Сьерра-Леоне были установлены 15 июня 2020 года в ходе торжественной церемонии в Посольстве Туркменистана в Исламской Республике Иран. Тогда подписи под документом поставили Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Исламской Республике Иран Ахмед Гурбанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в Исламской Республике Иран Камара Али Бадара.

ИП "ТУРКМЕНинформ"