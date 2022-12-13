Ашхабад посетила делегация парламента Азербайджана

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря в Ашхабад с визитом прибыла делегация Азербайджанской Республики во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также посетила Меджлис Милли Генгеша Туркменистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах законотворчества, политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и связи и других.

В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, а также Сахиба Гафарова была награждена орденом Туркменистана «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» (За вклад в развитие сотрудничества).

Кроме того, глава Парламента Азербайджана возложила венок к Монументу независимости Туркменистана и посетила Национальный музей туркменского ковра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"