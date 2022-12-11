В Туркменистане аккредитованы послы Норвегии, Финляндии, Эстонии, Индонезии, Ганы, Шри-Ланки и Ватикана

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря Председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова приняла по поручению главы государства верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов ряда зарубежных государств – Королевства Норвегия, Финляндской Республики, Эстонской Республики, Республики Индонезия, Республики Гана, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, а также от Апостольского Нунция.

После торжественной церемонии руководители дипломатических миссий были ознакомлены с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"