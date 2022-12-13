Аккредитованы вновь назначенные послы Венгрии, Латвии и Греции в Туркменистане

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова по поручению главы государства провела встречи с вновь назначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами Венгрии, Латвийской Республики и Греческой Республики.

В ходе торжественной церемонии послы вручили свои верительные грамоты, а также они были ознакомлены с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"