Ашхабад посетила делегация ОАЭ

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Аль Джабером.

В тот же день делегация провела встречи с вице-премьерами Туркменистана, курирующими сферы ТЭК, строительства, электроэнергетики, автодорожного строительства, химической промышленности и финансово-экономический комплекс.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в данных отраслях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"