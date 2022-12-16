В Ашхабад прибыл новый посол Италии

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря ведомство внешней политики Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии Луиджи Феррари, прибывший в страну для вступления в должность.

В ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым посол вручил копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

Луиджи Феррари сменит в должности Лучано Галли, который возглавлял итальянскую дипмиссию в Ашхабаде с ноября 2020 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"