В Туркменистан прибыл новый посол Катара

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря МИД Туркменистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар Хамад бин Рашид бин Хамад Аль-Азби.

После вручения копий верительных грамот посла было проведено обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С ноября 2019 года по июль 2021 года послом Катара в Ашхабаде являлся Мубарак бин Абдуррахман Аль-Наср.

Также 9 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об открытии Посольства Туркменистана в Государстве Катар (город Доха) в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Государством Катар.

ИП "ТУРКМЕНинформ"