Новый посол Греции приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря заместитель руководителя МИД Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики (с резиденцией в Москве) Екатерини Нассика, прибывшей в Ашхабад для вступления в должность.

В ходе переговоров посол вручила копии своих верительных грамот, а также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и туристической сферах.

С мая 2017 года послом Греции в Туркменистане работал Андреас Фриганас.

ИП "ТУРКМЕНинформ"