Ашхабад посетил генсек Организации тюркских государств

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10-11 декабря Туркменистан посетил Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, прибывший в Ашхабад для участия в мероприятиях в честь празднования Международного дня нейтралитета и 27-летия Нейтралитета Туркменистана.

Генсек ОТГ был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Встречи были посвящены ключевым вопросам повестки дня взаимодействия Туркменистана и ОТГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"