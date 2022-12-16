Ашхабад посетила делегация парламента Франции

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря в Туркменистан прибыла с визитом делегация Сената Франции во главе с председателем парламентской группы дружбы Франция-Центральная Азия Эрве Мореем.

В рамках визита делегация провела встречи с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и председателем Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран по линии парламента, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии и музейного дела.

ИП "ТУРКМЕНинформ"