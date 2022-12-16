Туркменистан посетила делегация верхней палаты парламента РФ

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Туркменистан посетила с визитом делегация России во главе с заместителем председателя Совета Федерации Российской Федерации Константином Косачёвым.

Делегация провела встречи с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Главной темой повестки дня проведенных встреч стали вопросы углубления межпарламентского взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"