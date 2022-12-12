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Глава государства поздравил туркменистанцев
12.12.2022 11:08

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухаедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Дня постоянного нейтралитета Туркменистана.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с объединяющим народы и государства Международным днем нейтралитета и 27-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана!

Принятие 27 лет назад, 12 декабря 1995 года, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН при единогласной поддержке 185 государств мира специальной Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана, а также повторное принятие данной Резолюции 3 июня 2015 года на 69-й сессии Генассамблеи этой Организации при единогласной поддержке 193 государств является знаменательным событием в мировой истории.

Главной целью нашего нейтралитета, признанного международным сообществом великой ценностью и универсальной доктриной, выступает защита мира и безопасности на планете на основе принципов миролюбия и дружбы во имя интересов человечества и будущего. С этой точки зрения постоянный нейтралитет нашего государства, расположенного на стыке дорог Азии и Европы, придал мощный импульс расширению сферы международного сотрудничества и развитию дружественных отношений.

Неукоснительно придерживаясь миролюбивых, доброжелательных и гуманитарных принципов, уходящих корнями в многолетнюю историю нашего нейтралитета во имя всеобщего благополучия и процветания, наводя надежные мосты эффективного взаимодействия с государствами мира и крупными авторитетными организациями, наша страна приобрела ценный опыт формирования совершенно новых, эффективных форм и направлений международного сотрудничества.

Озвученные с учетом национальных интересов в международном пространстве и глобальной стратегии будущего, с высоких трибун крупнейших авторитетных организаций во благо мирного и счастливого будущего человечества актуальные инициативы по защите окружающей среды, обеспечению энергетической безо­пасности, созданию международных транспортных коридоров, открытие в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии определены как эффективные шаги, направленные на создание новых инструментов международных отношений. Вся эта деятельность еще более укрепляет позиции нашего независимого государства на международной арене, иллюстрируя в полном объеме, что наша модель нейтралитета является образцовой для всего мира.

Мой родной народ!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства правовой статус постоянного нейтралитета Родины, уверенно следующей по пути реформ и прогресса, придает мощный импульс новым возможностям в контексте взаимопонимания между государствами и народами, сближения взглядов и подготовки эффективных моделей сотрудничества.

В соответствии с «Концепцией внешне­политического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы» мы уделяем большое значение укреплению и обогащению содержания наших отношений с Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Содружеством Независимых Государств, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением неприсоединения, Организацией Исламского Сотрудничества, а также с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Америки в различных сферах.

По случаю Международного дня нейтралитета, в преддверии 27-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана проведение на высоком организационном уровне ежегодного заседания Диалога женщин государств Центральной Азии, ежегодной встречи Института стратегических исследований государств Центральной Азии, заседания высокого уровня Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, Международной конференции «Диалог – гарантия мира» и ежегодной встречи заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии под эгидой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии наглядно свидетельствует о растущем международном авторитете Туркменистана как одного из признанных в мире центров содействия миру.

Диалог является инструментом достижения глобального мира и безопасности, развития многосторонних, эффективных и равноправных отношений. В этой связи, будучи неукоснительно приверженными международно-правовому статусу нашей страны, следуя нашей политике нейтралитета, миролюбия, добрососедства и принципу «Диалог – гарантия мира», мы и впредь будем развивать дружеские и братские отношения с народами, нациями и странами
планеты.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета и 27-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, огромных успехов в работе во имя дальнейшего процветания любимой Отчизны."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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