Глава Туркменистана провел встречи с руководителями зарубежных компаний

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с руководителем Группы проектно-строительных компаний «Возрождение» (Российская Федерация) Игорем Букато и руководителем турецкой компании «Polimeks Inşaat Taahhüt we Sanaýi Tijaret A.Ş.» Эролом Табанджей.

В ходе переговоров был рассмотрен ход реализации проектов строительства объектов социального и экономического назначения в столице и велаятах Туркменистана, обсуждены возможности возведения новых объектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"