Ашхабад посетила делегация Узбекистана

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедорв провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан ­Сардором Умурзаковым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего развития туркмено-узбекских отношений в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"