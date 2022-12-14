В Авазе проведены встречи делегаций Туркменистана, Азербайджана и Турции

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря в Национальной туристической зоне "Аваза" в преддверии первого Саммита глав Туркменистана, Азербайджана и Турции были проведены встречи между членами официальных делегаций трех стран.

Так, состоялись встречи глав внешнеполитических ведомств, руководителей ведомств транспорта и связи, а также секторов энергетики.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества трех стран в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, энергетики, транспорта и связи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"