Глава Государства поздравил работников сферы ТЭК

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам нефтегазовой промышленности и геологии страны с поздравлениями по случаю отмечаемого ими сегодня профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие нефтяники, газовики и геологи!



Сердечно поздравляю вас с ежегодно широко и торжественно отмечаемым в нашей стране профессиональным праздником – Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии!



Нефтегазовая отрасль является базовой сферой национальной экономики. Минерально-сырьевые ресурсы, мощная топливно-энергетическая промышленность и системы транспортной и энергетической инфраструктур делают наше государство не просто мощным, но и известным в мире.



Именно поэтому развитие нефтегазовой промышленности выступает одним из прио­ритетных направлений экономического развития страны. Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» предусмотрена реализация масштабных проектов по дальнейшему повышению производственных мощностей топливно-энергетического комплекса.



Особое внимание мы уделяем диверсификации нефтегазового сектора, модернизации его инфраструктуры за счет создания новых современных производств. В этой связи основной задачей является организация производства новых видов высококачественной продукции путем переработки нефти и природного газа.



Большое значение мы придаем проведению поисково-разведочных работ в целях выявления новых богатых месторождений, увеличению объемов добычи и переработки углеводородов, формированию различных маршрутов доставки туркменских энергоресурсов на мировые энергетические рынки, использованию инноваций в нефтегазовом производстве.



Применение новых методов работы в нефтегазовой отрасли, в том числе последних достижений науки и техники, позволяет успешно решать все поставленные задачи, что оказывает позитивное влияние на экономическое развитие нашей страны. Сегодня успешно осуществляется деятельность по созданию современных производств, комплексной модернизации действующих и широкому внедрению новых технологий и высокоэффективного

оборудования.



Большую значимость имеют реализуемые по инициативе Туркменистана крупные энергетические проекты международного уровня. Строящиеся Туркменистаном газопроводы будут способствовать укреплению мира в регионе, наращиванию экономического сотрудничества, созданию тысяч новых рабочих мест, формированию передовых систем промышленного обеспечения в нашей стране и в сопредельных с нами государствах, а также в регионе в целом. Реализация этих проектов – в числе ключевых векторов политики нашего государства.



Развитие газохимической промышленности как нового направления нефтегазовой отрасли – одна из стратегий рачительного и эффективного использования богатых углеводородных ресурсов Отчизны.



Реализация новых проектов в газовой промышленности нацелена на решение задач комплексной индустриализации наших регионов, на обеспечение интенсивного развития национальной экономики, увеличение объемов производства продукции, пользующейся повышенным спросом за рубежом. Отрадно, что в нашей стране успешно ведутся работы по переработке природного газа путем внедрения инновационных технологий, по производству высококачественной продукции, диверсификации направлений транспортировки углеводородов на мировые рынки.



Уважаемые работники нефтегазовой промышленности и геологической отрасли Туркменистана!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства благодаря неустанному и самоотверженному труду туркменских нефтяников, газовиков и геологов осуществляется большая работа по поиску и разведке месторождений углеводородных ресурсов, глубокому бурению и освоению скважин, производству новой, отвечающей международным стандартам продукции, а также по налаживанию тесных контактов с зарубежными партнерами для взаимовыгодного

сотрудничества.



Свидетельство тому – проведение в нашей стране Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана-2022», а также участие в международной нефтегазовой выставке «ADIPEC- 2022».



Твердо уверен, что работники нефтегазовой промышленности и геологической отрасли и впредь будут с честью выполнять все поставленные перед ними задачи.



Дорогие нефтяники, газовики и геологи независимого нейтрального Туркменистана!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с широко отмечаемым в году «Эпоха народа с Аркадагом» профессиональным праздником – Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии! Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе по дальнейшему развитию нефтегазовой промышленности!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"