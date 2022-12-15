Главы Туркменистана, Азербайджана и Турции обсудили вопросы взаимодействия

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 декабря в Национальной туристической зоне "Аваза" был проведен 1-й трехсторонний саммит глав Туркменистана, Азербайджана и Турции.

В ходе встречи в верхах главы трех стран в узком и расширенном форматах обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, науки, образования и культуры.

По итогам первого трехстороннего саммита было принято Совместное заявление первого саммита глав государств Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, а также подписаны:

Соглашение между правительством Туркменистана, правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о торгово-экономическом сотрудничестве;

Рамочная программа о сотрудничестве в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы между правительством Туркменистана, правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики;

Меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана, правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о создании совместной Консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz», Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики;

Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, Министерством цифрового развитии и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области транспорта.

На полях саммита также были проведены двусторонние встречи президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Кроме того, были проведен туркмено-турецко-азербайджанский бизнес-форум.

ИП "ТУРКМЕНинформ"